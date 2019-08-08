Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM

Целевая программа для оснащения домов противопожарными датчиками будет разработана в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал и.о. начальника Управления ГО и ЧС города Александр Плетнев на совещании о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города, 8 августа сообщается на официальном портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону.

В своем выступлении Плетнев отметил, что в 2019 году в городе произошло 289 бытовых пожара, которые унесли жизни 20 человек, в том числе 2 детей. 41 человек (в том числе 5 детей) получил травмы.

Плетнев также подчеркнул, что эффективной мерой профилактики бытовых пожаров является установка противопожарных датчиков.

«Работа в этом направлении началась в прошлом году и на данный момент установлено 124 датчика. Практика показала эффективность этих устройств. Поэтому будет разработана целевая программа для дальнейшего оснащения домов противопожарными датчиками», — сообщил выступающий.

Напомним, что за семь месяцев 2018 года произошло 249 пожаров. Это на 16,1% меньше, чем в текущем году. Тогда погибли 15 человек и 51 человек получил травмы.

Напомним также, что летом текущего года в Ростове-на-Дону зафиксировано 20 загораний сухой травы на площади более 1,3 тысячи га и 622 загорания мусора.