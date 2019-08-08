Оренбург, , 11:55 — REGNUM

В Оренбурге вдоль главной оживленной магистрали проспект Гагарина — ул. Чкалова появится бульварная, парковая зона. Она протянется от въезда в город и до ДКиС «Газовик». С двух сторон многокилометровый пешеходный бульвар займет полосу шириной 40 метров, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. главного архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова.

Вместе с тем она подчеркнула, что площадку, освобождённую после сноса ветхого жилья на участке от ул. Алтайской до ул. Восточной, не минует процесс капзастройки. Этот отрезок проспекта Гагарина изначально предполагался под строительство жилых домов.

«Есть много проектов, которые устарели, и морально, и с точки зрения архитектурных решений, и с точки зрения генплана. Но они были. Сейчас делают репосты. Их вспоминают, но они уже не актуальны. Оренбургская область выбрана территорией для внедрения стандартно-комплексной застройки, и согласно этим стандартам мы и будем строить новое жилье. Оно будет с адекватной высотностью, адекватным профилю улицы, адекватным строениям рядом, внешнему виду и планировочным решениям», — сказала Наталья Ибрагимова.

Она указала на то, что есть большая парковая зона и с правой и с левой стороны, которая будет соединяться зеленой линией шириной 40 метров. О ней и говорили и врио губернатора, и глава города. Это будет зеленая полоса с пешеходным движением, с развитыми коммуникациями и велоструктурой, а также островками для отдыха:

«Но надо понимать, что когда мы говорим «парковая зона» — это не означает зону с аттракционами, это трафик пешеходный с большими деревьями, большими теневыми пространствами, вдоль оживленной магистрали».

Планируется, что 2019−2020 годы станут временем проектных работ, а 2021 год — временем реализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа в сквере им, Ю. Гагарина оренбуржцы намерены провести акцию протеста против застройки участка от ул. Алтайской до ул. Восточной по проспекту Гагарина. Организатором выступает оренбургское отделения движения «Левый фронт». Его лидер Нурлан Мунжасаров отметил, что участники акции будут требовать обустройство парка.

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