Оренбург, 8 августа 2019, 11:55 — REGNUM
В Оренбурге вдоль главной оживленной магистрали проспект Гагарина — ул. Чкалова появится бульварная, парковая зона. Она протянется от въезда в город и до ДКиС «Газовик». С двух сторон многокилометровый пешеходный бульвар займет полосу шириной 40 метров, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. главного архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова.
Вместе с тем она подчеркнула, что площадку, освобождённую после сноса ветхого жилья на участке от ул. Алтайской до ул. Восточной, не минует процесс капзастройки. Этот отрезок проспекта Гагарина изначально предполагался под строительство жилых домов.
Она указала на то, что есть большая парковая зона и с правой и с левой стороны, которая будет соединяться зеленой линией шириной 40 метров. О ней и говорили и врио губернатора, и глава города. Это будет зеленая полоса с пешеходным движением, с развитыми коммуникациями и велоструктурой, а также островками для отдыха:
Планируется, что 2019−2020 годы станут временем проектных работ, а 2021 год — временем реализации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа в сквере им, Ю. Гагарина оренбуржцы намерены провести акцию протеста против застройки участка от ул. Алтайской до ул. Восточной по проспекту Гагарина. Организатором выступает оренбургское отделения движения «Левый фронт». Его лидер Нурлан Мунжасаров отметил, что участники акции будут требовать обустройство парка.
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