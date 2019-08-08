Цхинвал, , 11:53 — REGNUM

Группа югоосетинских школьников впервые отправится в Никарагуа. Об этом 7 августа сообщило ИА «Рес».

В беседе с журналистами президент Южной Осетии Анатолий рассказал, что этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки президента в Никарагуа. Бибилов отметил, что была достигнута договоренность о том, что школьники Южной Осетии посетят Никарагуа. В поездку отправятся победители республиканских школьных олимпиад. Также страны планируют отправить в дружественное государство национальные ансамбли на гастроли.

Президент добавил, что Никарагуа имеет большой экономический потенциал, и Южная Осетия планирует развивать с ней торгово-экономическое сотрудничество. Подробнее эти вопросы будут обсуждаться с послом Никарагуа в Южной Осетии, который должен приехать для вручения верительных грамот.

Напомним, в начале сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега вслед за Россией подписал декреты о признании независимости и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией.

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