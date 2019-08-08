Мапуту, 8 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Директор отдела по вопросам здравоохранения Мозамбика Шейла Лобо де Кастро заявила, что власти страны усиливают меры безопасности в ключевых пограничных районах для выявления людей, подозреваемых на наличие вируса Эбола.
По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Шейла объявила об этом на церемонии вручения дипломов выпускникам Института медицинских наук, добавив, что министерство здравоохранения страны создало контрольно-пропускные пункты, проверяющие людей на наличие вируса Эболы на границе с Малави и Танзанией, в международных аэропортах и национальных портах.
По ее словам, все граждане, подозревавшиеся на наличие вируса Эбола, были помещены в карантин для дальнейшего медицинского обследования, однако до сих пор ни один человек c подозрением на вирус Эбола не въехал в Мозамбик.