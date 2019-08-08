Хараре, 8 августа 2019, 12:19 — REGNUM

Представители Всемирной продовольственной программы ООН сообщили, что более пяти миллионов человек в Зимбабве нуждаются в продовольственной помощи. По словам представителей, для ликвидации последствий засухи, циклонов и экономического кризиса стране необходимо 331 млн долларов США.

Зимбабве
Зимбабве
(сс) Photo RNW.org

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», руководитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли подчеркнул, что от стихийного бедствия, произошедшего в Зимбабве, пострадало очень много людей, и для оказания помощи населению требовались чрезвычайные меры.

Кроме того, отмечается, что урожаи в этом году были низкими вследствие засухи, в связи с чем цены на продовольствие в Зимбабве резко возросли. Кроме того, истощение источников воды также негативно сказалось на работе плотин гидроэлектростанций, что привело к нехватке электроэнергии по всей стране.

Помимо всего прочего Зимбабве столкнулось с финансовым кризисом и снова ввело в оборот зимбабвийский доллар спустя десятилетия после того, как данная валюта была отменена вследствие огромной инфляции.

Проблемы в Зимбабве обострились вследствие урагана «Идай», произошедшего в начале этого года. Циклон прошел также в районах Малави и Мозамбика. Более 570 000 зимбабвийцев стали жертвами урагана, в результате этого стихийного бедствия десятки тысяч людей остались без крова.

На прошлой неделе министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе заявил, что с января правительство начало оказывать продовольственную помощь 757 000 семей как в сельских, так и в городских районах.