Цхинвал, , 11:41 — REGNUM

Дети Южной Осетии только в последние два-три года стали оправляться после травматического синдрома, связанного с войной августа 2008 года, передает слова министра образования республики Натали Гассиевой ИА «Рес».

"У нас дети травмированы, как без этого. Война сказывается. Взрослые как-то ее переживают осознано, а дети — нет», — рассказала журналистам Гассиева. По словам министра, с детьми Южной Осетии с 2008 года интенсивно работал психологи. Гассиева отметила, что за последние два-три года дети «немного расслабились». Об этом можно судить в том числе по рисункам детей, с которых постепенно уходят серые тона, дети перестают рисовать только танки, автоматы и пулеметы.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, была разрушена часть Цхинвала. Российские войска вытеснили из региона грузинских военных. Вскоре Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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