Додома, , 11:39 — REGNUM

Согласно ежегодному докладу Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах ООН, 2018 год стал рекордным по количеству детей, убитых или искалеченных в ходе вооруженных конфликтов.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», в докладе говорится, что в 2018 году было зарегистрировано 24 000 серьезных нарушений в отношении детей. Более 12 000 детей были убиты или ранены в ходе боевых действий.

Обсуждая доклад, представленный в Совете Безопасности ООН, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба сообщила следующее:

«Как это ни прискорбно, но дети по-прежнему продолжают становиться жертвами преступлений, совершенных с применением оружия. Мы видим, как в результате конфликтов их убивают или оставляют инвалидами».

«Важно, чтобы стороны вооруженных конфликтов, уделяли приоритетное внимание защите детей … Подобного рода вопрос нужно решать незамедлительно, они должны взять на себя ответственность за защиту детей и выработку стратегии по предотвращению совершения подобного рода преступлений» — подчеркнула Гамба.

В докладе содержатся случаи использования детей в вооруженных силах. Всего в мире насчитывается около 7000 детей, завербованных в солдаты. Сомали лидирует по количеству таких случаев, за ней следуют Нигерия и Сирия.

Кроме того, как сообщается, в мире было зарегистрировано 933 случая сексуального насилия в отношении мальчиков и девочек. Однако это число считается преуменьшенным в связи с отсутствием данных по некоторым регионам.

Также в докладе говорится о Мали, в которой детям отказывают в доступе к образованию и заставляют служить в вооруженных силах: к концу декабря 2018 года в стране было закрыто 827 школ, что лишило более 244 000 детей доступа к получению образования.