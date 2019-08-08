Рига, , 11:25 — REGNUM

В рамках российско-латвийской операции «Кордон-2019» в Лудзенском крае Латвии были задержаны четыре нелегальных иммигранта из Вьетнама в связи с незаконным пересечением границы. Об этом сообщает Государственная пограничная охрана Латвии (ГПО).

Задержания были произведены в рамках поисковых мероприятий. Граждане Вьетнама были задержаны в Бригской волости благодаря полученной информации от местных жителей. На данный момент против них запущен уголовный процесс в связи с умышленным незаконным пересечением государственной границы в группе.

Как отмечают в ГПО, в 2019 году количество случаев нелегального пересечения границы существенное сократилось: всего 30 против 199 случаев в 2018 году.