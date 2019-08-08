Ташкент, 8 августа 2019, 11:15 — REGNUM
Узбекистан занял 25-е место в рейтинге из 164 стран по напряженности от дефицита воды (Baseline Water Stress), составленным Институтом мировых ресурсов. Рейтинг стран опубликован на сайте организации.
По данным института, Узбекистан входит в группу стран, испытывающих высокий дефицит воды. Среди стран Туркестана самый высокий дефицит испытывает Туркмения, которая заняла 15-е место. Таджикистан занял 51-е место, Казахстан — 60-е, Киргизия — 38-е.
Первые три места достались Катару, Ливану и Израилю, последние места у Конго, Уругвая и Норвегии. Россия занимает 94-е место.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030−2050 годам сократился на 15,5%, до 76 млрд куб. метров.
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