Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM

За 20 лет число больных раком в Индии увеличится в два раза. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на данные GLOBOCAN, проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по мониторингу распространения рака по всему миру.

Индийцы (сс) Jose Antonio Morcillo Valenciano

Специалисты ВОЗ утверждают, что через 20 лет численность индийцев, у которых диагностирован рак, составит два миллиона человек. Напомним, что в настоящее время этот показатель для Индии составляет 1,16 млн человек. Выдающийся специалист в области онкологии доктор Раджендра Бадве подчеркнул, что основными причинами стремительного увеличения числа зарегистрированных случаев заболевания раком в Индии стали рост численности населения, высокая продолжительность жизни и улучшение экономических условий жизни индийцев. Раджендра Бадве отметил: «Вероятность заболевания раком существенно увеличивается с возрастом, поэтому рост числа индийцев, у которых была диагностирована данная болезнь, является естественным процессом».

Указанной точки зрения придерживается и другой авторитетный исследователь доктор Мохандас К. Маллатх. По его мнению, тенденция распространения рака среди населения соответствует концепции эпидемиологического перехода. Согласно данной концепции, с ростом продолжительности жизни населения наблюдается резкое сокращение смертности от инфекционных заболеваний и увеличение числа смертей от заболеваний кровеносной системы и злокачественных опухолей. Мохандас К. Маллатх также отметил, что видимость значительного роста числа заболеваний раком в Индии будет создаваться за счёт распространения системы медицинского страхования в деревнях.