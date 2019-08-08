Вашингтон, 8 августа 2019, 11:08 — REGNUM
Авторы телепроекта «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс покинули телеканал НВО ради контракта с компанией Netflix стоимостью $200 млн. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
Согласно договору Бениофф и Уайс будут работать в кино‑ и телевизионных проектах компании. Они заявили, что гордятся приглашением Netflix, которая создает «нечто изумительное и беспрецедентное».
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Бениоффа и Уайса покинуть НВО стало известно в июле. Шоураннеры «Игры престолов» встречались с крупными студиями, в том числе Amazon Studios, Netflix и Disney, намереваясь заключить дорогостоящий контакт.
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