Москва, , 11:01 — REGNUM

В Москве для проведения спортивных мероприятий будет ограничено движение транспорта, сообщили 8 августа на странице в Twitter Транспортного комплекса столицы.

Так, возле станции метро «Крылатское» будет полностью перекрыт с 9:00 до 13:00 участок Крылатской улицы от улицы Нижние Мнёвники до проспекта Маршала Жукова. Там пройдут состязания по триатлону.

У станций метро «Динамо» и «Аэропорт» с 17:00 до 22:00 перекроют два участка — проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и часть 3-й Песчаной улицы. Рядом на «ВЭБ-Арене» состоится футбольный матч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве перекрыли движение на участке улицы Ферганской.

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