Аддис-Абеба, , 12:41 — REGNUM

В столице Эфиопии Аддис-Абебе завершился форум, в работе которого приняли участие женщины-министры и лидеры из различных африканских государств. Основной темой форума стало обсуждение растущей роли африканских женщин в политике, а также проблема с обеспечением равноправия мужчин и женщин в государствах Африки. Президент Эфиопии Сахле-Уорк Зеуде возглавила работу форума, на котором также присутствовали бывший президент Либерии Эллен Джонсон Сирлеф и исполнительный директор UN Women Фумзиле Мламбо. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Fana.

Также важными темами тренингов в рамках форума стали «Развитие политического наследия» и «Стратегическое лидерство» и Африке. Проводила тренинги профессор Гарвардской министерской программы лидерства эфиопка Сенайит Фиссеха.

В рамках форума участники также встретились с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Премьер-министр выразил свою признательность борцам за права женщин и вдохновительницам женского лидерства, таким как профессор Сенайит, заявив о важности участия женщин в политических и социальных переменах. Премьер напомнил, что Эфиопия стала первой африканской страной, которая добилась «паритета» среди мужчин и женщин в кабинете министров, и что нынешнее руководство Эфиопии прикладывает все усилия, чтобы женщины страны никак не ущемлялись на своей политической карьерной лестнице. Абий Ахмед также поблагодарил профессора Фиссеха за ее постоянную поддержку, за те инициативы, которые она осуществляет по всей стране, и особенно в секторе здравоохранения.

В конце форума участники вместе с премьер-министром посадили саженцы возле резиденции премьер-министра в рамках экологической акции «Зеленое Наследие».