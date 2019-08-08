Красноярск, , 10:54 — REGNUM

Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае. Об этом сообщил 8 августа журналистам прокурор региона Михаил Савчин.

Вырубка леса

Он отметил, что прокуратура следит за ходом этих расследований и проводит проверки, выявляющие факты преступной деятельности. Так, в мае передано в суд дело о вырубках на Торгашинском хребте в Березовском районе, которое по требованию прокуратуры не раз возобновляли. Ущерб от вырубок, произведенных в 2014 году, составил 9 млн рублей.

Савчин добавил, что проверки идут по факту каждого возгорания в лесах региона. По состоянию на утро 8 августа в крае действуют 136 пожаров на площади 916 тыс. га. Предположения о том, что пожарами скрывают свои преступления черные лесорубы, ранее появлялись в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1300 человек привлечены к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Задействовано свыше 100 единиц техники.

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