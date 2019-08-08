Мельбурн, Австралия, , 11:40 — REGNUM

Жителей в Мельбурне предупредили о том, что их ожидают из-за забастовки сотрудников метрополитена длительные задержки поездов. Об этом 8 августа сообщает Associated Press.

Сотрудники отделения Союза железных дорог, трамваев и автобусов, расположенного в штате Виктория, сообщили, что представители Metro Trains проголосовали за проведение забастовки в течение следующих двух понедельников.

Исполнительный директор Metro Trains Рэймонд О'Флаэрти предупредил пассажиров, что акция протеста может привести к задержкам поездов до одного часа. Он также настаивает, что бесплатный проезд пассажиров будет исключен.

«Мы хотим как можно быстрее заключить новое соглашение. Мы хотим ускорить темпы переговоров», — сообщил О'Флаэрти журналистам.

Отмечается, что представители профсоюза требовали повышения заработной платы на шесть процентов, обеспечения лучших условий труда, принятие изменений в графике дежурств, добровольный выход на сверхурочную работу и недопущение изменения расписания в последнюю минуту.