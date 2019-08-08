Аддис-Абеба, , 13:06 — REGNUM

Ассоциация производителей питьевой воды и безалкогольных напитков Эфиопии (EBWSDMIA) заявила о том, что вместе с правительственными структурами начнет бороться с нелегальным розливом питьевой воды, который по ее мнению, является для страны серьезной проблемой. Глава ассоциации Гетанет Бэляй заявил, что не раз наблюдал множество нелегальных разливщиков воды, работающих в антисанитарии на окраине Аддис-Абебы. По его словам, они не только используют не стандартную пластиковую упаковку, но и добавляют в бутылки непитьевую воду. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

«Должен быть способ гарантировать, что люди, пьющие воду в бутылках, действительно получают чистую воду. Производителям пластмассовых изделий должны быть заданы вопросы относительно их деятельности, кому они поставляют свою тару и для чего», — добавил Бэляй.

Ранее, ассоциация смогла добиться остановки незаконного производства горловин для бутылок из-под воды. Ассоциация утверждала, что это является основной причиной незаконной деятельности, поскольку покупатели обращают внимание на качество горлышка бутылки, чтобы узнать, является ли продукт подлинным или нет. Если упаковка плотно и ровно запечатана крышкой, она, скорее всего, будет подлинной.

Глава ассоциации EBWSDMIA посоветовал бизнесменам, легально разливающим воду, проверить свой персонал по продажам и маркетингу, который может работать в сговоре с нарушителями. В полиции Аддис-Абебы сообщили, что уже начали прорабатывать вопрос о незаконном розливе воды.