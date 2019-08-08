Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM

Мэрия Екатеринбурга планирует осуществить странный обмен — отдать дорогой участок в Академическом взамен земли для застройки в парке РТИ. Об этом сообщила глава офиса Transparency Interational (TI) в городе Екатерина Петрова в Facebook.

История с «обменом» тянется не один год, однако Петрову смутил странный «бартер»: стоимость земли под парком сейчас оценивается в 127,7 миллиона рублей, а стоимость участка в Академическом — в 300 миллионов рублей. Неравноценность земли заставляет задуматься, считает представитель TI.

Петрова напомнила, что мэрия ранее пыталась продать участок в Академическом, но на аукцион никто не заявился. Сдать участок в аренду в горадминистрации отказались.

Официальных комментариев мэрии пока нет.

Напомним, 24 июля 2019 года мэрию Екатеринбурга попросили не застраивать парк РТИ. По мнению ряда жителей и депутатов гордумы, перепланировка парка скажется негативно на зеленых насаждениях, а новые спортивные объекты не приживутся в «зелёной зоне».

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