Москва, , 10:44 — REGNUM

Наибольшей популярностью у жителей России пользуются шотландские и британские кошки, свидетельствую данные опроса Mail.ru Group, приуроченные к Всемирному дню кошек.

Отмечается, что большинство жителей страны заводят беспородных кошек, 55% питомцев в России не имеют определенной породы.

«Второе место по популярности занимают представители британской породы (11%), затем идут шотландцы (8%). Замыкают пятерку породы мейн-кун (3%) и сибирская (3%)», — говорится в исследовании.

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Среди наиболее популярных кличек для кошек — Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Для котов — Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев посоветовал людям дарить кошкам больше внимания и гладить их не менее 5−10 минут в день.

Заслуженный артист России посоветовал людям при выборе кошки у заводчика или в приюте помнить, что не человек выбирает кошку, а кошка — человека.

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