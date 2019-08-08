Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал оказывать постоянную поддержку развитию АО «Национальный научный кардиохирургический центр», сообщили 8 августа в пресс-службе главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

8 августа президент республики встретился с главой кардиохирургического центра Юрием Пя, который рассказал о планах создания крупного научно-исследовательского и образовательного учреждения совместно с международными партнерами.

Отметим, 10 августа в Нур-Султане запланировано проведение ежегодного благотворительного велопробега в рамках «Месяца здорового сердца». В велопробеге примут участие пациенты с донорским сердцем и специалисты Национального научного кардиохирургического центра.

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