Махачкала, , 11:07 — REGNUM

Министерства и ведомства Дагестана займутся развитием в республике компетенций мирового движения рабочих профессий WorldSkills. За 10 министерствами, одним агентством и одним комитетом закреплено 40 направлений, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

Развитие наибольшего количества компетенций (восемь) доверено министерству строительства и ЖКХ: «Бетонные строительные работы», «Камнетесное дело», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Столярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы».

Министерству образования и науки, а также министерству промышленности и энергетики поручено развивать по шесть направлений. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций, а также агентство о предпринимательству и инвестициям будут курировать по пять компетенций и т. д.

Напомним, поручение закрепить за профильными министерствами те или иные компетенции 11 июля во время совещания по вопросам развития в Дагестане движения WorldSkills дал председатель правительства республики Артём Здунов. По словам премьера, это даст возможность легитимно из бюджета курировать направления.

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