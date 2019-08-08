Воронеж, 8 августа 2019, 10:31 — REGNUM
Проверить асфальтобетонный завод, от выбросов которого мучаются жители села Новоживотинное Рамонского района Воронежской области, а также владельцы близлежащих дач, просят надзорные органы представители ОНФ, сообщила пресс-служба регионального отделения.
Предприятие, о котором идёт речь, работает с 2018 года и, как рассказывают местные жители и многочисленные дачники (а поблизости расположено около пяти садоводческих товариществ), с ранней весны и до поздней осени они вынуждены терпеть выбросы, пыль, которая распространяется по всей округе, оседает на домах, машинах, деревьях и кустах. Постоянный шум от предприятия, не стихающий и ночью, мешает спать.
По итогам рейда общественники направили обращения в надзорные органы с просьбой проверить деятельность асфальтобетонного завода на соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам.