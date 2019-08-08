Гватемала, , 11:54 — REGNUM

За шесть дней до второго тура президентских выборов в Гватемале начались массовые акции протеста, организованные сельскими и студенческими организациями. Протестующие выступили против ратификации миграционного договора между правительством Джимми Моралеса и США. Об этом сообщает гватемальское агентство El Guatemalteco.

Документ был подписан 26 июля и подразумевает финансовую помощь со стороны Вашингтона взамен усиления контроля вдоль границ с Мексикой.

5 августа Комитет сельскохозяйственного развития Гватемалы призвал своих членов к участию в шествиях в 26 городах страны «в знак протеста против документа, обсуждаемого за спиной у народа, и который передан на ратификацию в Конгресс 31 июля».

Накануне ряд студенческих групп Университета Сан-Карлоса и ещё 24 учебных заведений на собрании в Центральном кампусе объявили о начале бессрочной акции протеста против подписанного договора. Организаторы демонстраций особо подчеркнули мирный характер движения и отказ от любых нарушений хода предвыборной кампании.