Москва, , 10:40 — REGNUM

В течение 2019 года на улицы Москвы выйдут 132 единицы новой техники. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Их поставит победитель городского аукциона.

«Коммунальные машины, выполняющие уборку дорожного полотна, выйдут до конца этого года на важные автомобильные трассы города», — сказал он.

Новая техника появится на участках Северо-Восточной хорды, дорог А-101, М-3, магистрали «Солнцево-Бутово-Видное», а также участке железнодорожного переезда возле станции Щербинка.

Всего коммунальная техника будет обслуживать 2,2 млн квадратных километров городских дорог. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.