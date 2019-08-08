Калуга, , 10:20 — REGNUM

В Калужской области закупили новую лесопожарную и лесохозяйственную технику, сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, в целях ускорения реагирования лесопожарной службы организована закупка колесных тракторов и 15 автомобилей повышенной проходимости, для чего из федерального и областного и бюджетов выделено порядка 16 млн рублей.

Также в рамках реализации областного проекта «Сохранение лесов» для воспроизводства калужских лесов приобретены: лесопосадочная машина, культиваторы, бороны и плуги на 1,6 млн рублей, которые будут направлены в государственные лесничества. Новое оборудование позволит значительно повысить эффективность их работы.