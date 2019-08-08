Кейптаун, , 12:26 — REGNUM

В ЮАР новый экологически чистый туалет, в котором расход воды составляет от одного до двух литров, может стать доступной альтернативой ямным туалетам, широко распространенными во многих домах и учреждениях, сообщил 7 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Данные туалетные комнаты промываются уже использованной в хозяйстве водой, а также водой с из дождевых водостоков. Запасы воды, необходимые для промывки, хранятся в больших пластиковых резервуарах.

Начиная с февраля, в рамках проекта, финансируемого на средства частных инвесторов, 76 туалетов нового типа были установлены в девяти школах города Леди Фрер в Восточной Капской провинции.

В данных школах до этого момента использовались в основном ветхие ямы-туалеты в полуразрушенных сооружениях.

Менеджер проекта Билли Кицимана сообщил, что в 2015 году Совет по исследованиям водных ресурсов Южной Африки и Департамент водного хозяйства и санитарии одобрил данный проект экологически чистых туалетов.

«Устаревшая система ямных туалетов далеко не безопасна и крайне неудобна. Ямные туалеты небезопасно располагать рядом с жилыми объектами — это противоречит санитарным нормам. Поддерживать их состояние также трудно, особенно когда яма почти заполнена», — сказал менеджер проекта.