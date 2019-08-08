Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM

На Камчатке установлена памятная табличка троим погибшим во время восхождения на вулкан Камень жителям Екатеринбурга. Мемориальную доску установили члены туристического клуба «Уральские тропы», сообщает городской информационный портал «Е1».

Памятная табличка установлена на перевале, откуда альпинисты начинали восхождение на Камень. На ней выгравированы их имена.

Напомним, трагедия произошла 8 августа 2014 года. Группа альпинистов из шести человек начала восхождение от перевала Вулканологов на вершину горы Камень. Они поднимались связками по три человека. Однако в тот день неожиданно произошёл сход снежной лавины, в результате чего одна группа пропала. Позже в результате спасательной операции были найдены их тела.