Кейптаун, , 12:02 — REGNUM

Бывший спикер Национального собрания Балека Мбете считает, что Южно-Африканская республика психологически не готова к президенту-женщине. Об этом сообщил африканский новостной портал «Maroela Media». Данное мнение бывший спикер высказала во время радиопередачи с ее участием.

Когда Мбете спросили, готова ли Южная Африка после 25 лет демократии увидеть в качестве президента — женщину, она ответила: «Я так не думаю, к сожалению, Южная Африка доказала, что она психологически не готова».

По мнению Мбете в ЮАР есть женщины способные руководить страной, однако в сознании людей укрепилась вера в то, что «женщины — не тот тип людей, которые должны руководить».

«Я думаю, что есть много женщин, которые лучше и способнее, чем многие мужчины-лидеры, но Южная Африка считает, что женщины — не тот тип людей, которые должны быть лидерами, несмотря на то что эти женщины вершат великие дела» — утверждает бывший спикер.

И Мбете, и исполнительный директор «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука в прошлом были вице-президентами.

Ранее во время выборов в парламент Мламбо-Нгкука высказала надежду, что победившая партия назначит заместителем президента женщину.