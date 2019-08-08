Махачкала, , 10:18 — REGNUM

Не успел вступить в силу закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, как объявились аферисты, пытающиеся на этом заработать. Мошенники продают поддельные удостоверения участников боевых действий, передаёт РГВК «Дагестан».

Группа злоумышленников орудует в городе Махачкале. Они оформляют фальшивые бумаги, предоставляющие гражданам право получить статус ветерана или инвалида боевых действий.

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В настоящее время в Дагестане формируется окончательный список ополченцев, оказавших сопротивление международным террористам в августе-сентябре 1999 года. Контроль за этим процессом осуществляет мэр Махачкалы Саман Дадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка законопроекта об ополченцах Дагестана вступила в активную фазу после прошедшей 20 июня «прямой линии» с Владимиром Путиным. Тогда к президенту обратился участник ополчения, бывший глава Ботлихского района Дагестана Магомед Умаргаджиев с просьбой приравнять членов отрядов самообороны к ветеранам боевых действий.

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