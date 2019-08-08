Рязань, , 10:10 — REGNUM

В администрации Рязани продемонстрировали сувениры и угощения, которые будут предлагать гостям в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020». Товары собственного производства представили рестораны, хлебозавод, музей, изготовители художественной керамики, сообщили 7 августа в пресс-службе администрации города.

Новогодние сувениры из Рязани Пресс-служба администрации Рязани

По словам советника главы администрации города Ирины Полозовой, в течение года в Рязани будет проведено более 300 масштабных мероприятий: яркие и интересные фестивали, выставки, концерты, праздники и форумы. Гостям предложат фирменные десерты, пряники и шоколадные грибы, мучные кондитерские изделия, шоколадную сувенирную продукцию, ароматно-ягодные чаи и напитки, новогодние игрушки и сувениры.

«Новогодняя столица России» — проект министерства культуры Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Переходящий символ проекта — снежинку — Рязань получила от Тулы 7 января 2019 года.