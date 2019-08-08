Кейптаун, , 11:53 — REGNUM

Согласно последнему обновленному докладу Национального института инфекционных болезней ЮАР, риск заражения вирусом Эбола, который распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК), в ЮАР остается низким. Об этом сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

В институте заявили, что доклад основан на результатах оценки, проведенной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В настоящее время мы не рекомендуем вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю между Южной Африкой и ДРК. Несмотря на низкий риск, предпринимаются шаги для повышения эффективности и скорости реагирования на любые возможные вспышки Эболы, которые могут возникнуть в Южной Африке», — говорится в докладе.

Ранее ВОЗ заявила, что по последним данным подтвержденных случаев Эболы за пределами ДРК не было.

«В настоящее время ни одна страна не приняла меры по ограничению поездок в ДРК. Путешественникам, в свою очередь, следует обратиться к врачу перед поездкой и соблюдать правила гигиены», — сообщили в ВОЗ.

ВОЗ отметила, что геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелым, часто смертельным заболеванием, поражающим людей и других приматов.

Вирус передается людям от диких животных (таких как летучие мыши, дикобразы и приматы), а затем распространяется через прямой контакт с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также через постельное белье или одежду, загрязненные этими жидкостями.

Национальный департамент здравоохранения заявил, что риск распространения вируса Эбола в Южную Африку остается низким.

«В настоящее время в Южной Африке нет ни одного случая заболевания Эболой, — сказал представитель департамента Попо Майя.