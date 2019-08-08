Уфа, , 10:09 — REGNUM

Полет в Ростов-на-Дону обойдется жителям Уфы дешевле поездок в других направлениях. Об этом 8 августа сообщает News102, ссылаясь на собственное исследование.

По результатам мониторинга цен авиабилетов из Уфы в соседние регионы выяснилось, что Ростов-на-Дону является самым дешевым направлением.

«Авиакомпания «Азимут» предлагает билеты в сентябре всего за 2480 рублей. За багаж придется доплатить, но лететь ведь можно и с ручной кладью — она бесплатна. В день осуществляется два рейса», — сообщают организаторы мониторинга.

Самара также оказалась одним из самых доступных направлений для жителей Уфы. По сообщению издания сейчас билет в этом направлении стоит 2680 руб.

Недорого обойдутся уфимцам полеты в Екатеринбург и Оренбург. Стоимость авиабилетов в эти города из Уфы составляет 3285руб. и 2950 руб. соответственно. За авиабилет в Москву уфимцы заплатят 2700 руб. Именно такую цену предлагает авиакомпания «Победа».

Напомним, что в июне 2019 года из Уфы открылся новый рейс в Симферополь (Крым). Цена билетов в данном направлении составляет порядка 8,7 тыс. рублей в одном направлении.