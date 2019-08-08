Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM

В екатеринбургском парке «Зеленая роща», который уже начали реконструировать, сломали забор. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин в Facebook.

Забор не продержался и месяца — реконструкция началась лишь три недели назад.

«Ну не любит наш народ заборы», — такой сделал вывод Сергин, напоминая о протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Там возмущения разгорелись после установки забора, который, впрочем, продержался и вовсе меньше одного дня.

Напомним, реконструкция парка «Зелёная роща» вызвала недовольство ряда горожан. Главным критиком проекта стал урбанист Владимир Злоказов, активно работавший с предыдущий командой мэрии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге общественники требуют остановить работы в «Зелёной роще»