Пермь, , 10:04 — REGNUM

В Перми 9 августа пройдет акция протеста против вмешательства социальных служб в семьи. Об этом сообщил организатор пикета — пермское отделение Родительского Всероссийского Сопротивления — на своей странице в соцсети.

Лозунгами мероприятия станут «Нет ювенальному террору», «Социальная политика в Пермском крае — тотальный контроль», «В Перми анонимный донос — повод для вторжения в семью», «Семья — основа государства».

Причиной для публичной протестной акции стало недовольство местной ювенальной политикой. По словам организатора, к протесту подтолкнули, в частности, ювенальные дела в Чернушке и преследование общественной активистки в Перми.