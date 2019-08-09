Москва, , 05:49 — REGNUM

В Москве 9 августа начинается фестиваль «День Индии», посвящённый индийскому Дню независимости. Местом проведения станет парк «Сокольники».

Площадки будут работать с 10:00 до 20:00 с 9 по 11 августа. Гости узнают об истории и культуры азиатской страны. В программе — концерты, дискотеки, занятия по йоге и уроки оздоровительного массажа.

Во время фестивалей проведут 12 церемоний бракосочетания в индийских традициях. Все обряды проведут священнослужители из Индии. Также в программе — шоу бродячих барабанщиков, флешмоб под хит из фильма «Танцор диско» и другие номера.

Индия празднует День независимости 15 августа, в этот день в 1947 году она вышла из состава Британской империи.