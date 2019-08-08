Аддис-Абеба, , 09:55 — REGNUM

Жители деревни Эндалгеда на севере Эфиопии объявили траур, узнав о гибели 15 молодых мигрантов из их общины, передает ВВС Tigrinya.

Молодые люди погибли, пересекая Средиземное море из Ливии в попытке достичь Европы. Мигранты учились в старших классах школы в Эндалгеде, когда «контрабандисты заманили их, обещая лучшую жизнь», сообщил местный чиновник журналистам. По его словам, из 19 выехавших из деревни мигрантов только четверо остались в живых.

Непонятно, когда школьники покинули деревню Эндалгеда, которая граничит с Эритреей, и когда точно они умерли. Жители деревни узнали о гибели остальных во вторник, 6 августа.

В среду, 7 августа, представители деревни собрались вместе, чтобы почтить память погибших школьников.