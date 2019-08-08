Москва, 8 августа 2019, 10:56 — REGNUM
Российский геймдизайнер из независимой студии Do My Best (The Final Station) Олег Сергеев прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о том, что видеоигры пропагандируют насилие. Он отметил, что для подобных заявлений требуется более глубокий анализ ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.
Разработчик также отметил, что видеоигры не являются пропагандой насилия и привёл в пример опыт Японии и Южной Кореи, как «самых играющих наций».
Напомним, Дональд Трамп заявил о том, что видеоигры пропагандируют насилие после двух случаев массовой стрельбы в США. После этого акции крупных компаний-разработчиков и издателей (Activision Blizzard, Take-Two Interactive и Electronic Arts) упали на 5%.
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