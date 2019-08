Москва, , 10:56 — REGNUM

Российский геймдизайнер из независимой студии Do My Best (The Final Station) Олег Сергеев прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о том, что видеоигры пропагандируют насилие. Он отметил, что для подобных заявлений требуется более глубокий анализ ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Олег Сергеев, геймдизайнер и сооснователь студии Do My Best. Будучи далеким от политики для меня заявление Трампа звучит как придуманная на скорую руку отговорка. Во-первых, потому что заявление было сделано буквально на следующий день после трагического события. Этого, на мой взгляд, недостаточно, чтобы детально проанализировать ситуацию, однако достаточно, чтобы придумать быстрый и резонирующий с обществом ответ.

Разработчик также отметил, что видеоигры не являются пропагандой насилия и привёл в пример опыт Японии и Южной Кореи, как «самых играющих наций».

Олег Сергеев, геймдизайнер и сооснователь студии Do My Best. В реальности, конечно же две самые играющие нации — Япония и Южная Корея не слышали о mass shooting (массовая стрельба, прим. ред.) ни разу за свою историю, и это единственный факт на который стоит обратить внимание в данном случае.

Напомним, Дональд Трамп заявил о том, что видеоигры пропагандируют насилие после двух случаев массовой стрельбы в США. После этого акции крупных компаний-разработчиков и издателей (Activision Blizzard, Take-Two Interactive и Electronic Arts) упали на 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроков World of Warcraft заставляют платить за «подарки»