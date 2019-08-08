Махачкала, , 09:34 — REGNUM

Строительство 35 детских садов будет начато в Дагестане в 2019 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Ввод объектов в эксплуатацию ожидается до 2020 года. Об этом 7 августа на заседании совета при главе региона доложил первый заместитель министра труда и соцразвития республики Ибрагим Зайналлаев.

«В этом году запланировано начало строительства 35 детских садов на 6750 мест, ввод которых ожидается в 2020 году», — сказал докладчик, чьи слова цитирует пресс-служба правительства Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России включило Дагестан в число субъектов РФ, в которых выявлены низкие темпы строительства детских садов в рамках исполнения указанной федеральной программы нацпроекта «Демография».

В ноябре — декабре 2019 года в республике должны быть введены в эксплуатацию 20 учреждений дошкольного образования. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил властям отстающих субъектов, в том числе Дагестана, «принять исчерпывающие меры» для ускорения темпов строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поручил в двух регионах СКФО ускорить строительство детских садов