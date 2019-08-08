Москва, , 09:21 — REGNUM

Сегодня, 8 августа, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра, временами возможен дождь, а в отдельных районах гроза.

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При грозе порывы южного ветра могут достигать 15 м/с. Воздух прогреется до +23…+25 °С. А вот в последующие два дня в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше отметки +20 °С. Небольшие осадки сохранятся как минимум до середины следующей недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе. Дожди и грозы в регион должен принести циклон, образовавшийся над территорией Польши, который движется в сторону Москвы.

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