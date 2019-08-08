Кустанай, Казахстан, , 09:08 — REGNUM

На территории Карабалыкского района Кустанайской области Казахстана зафиксирован пожар, перекинувшийся с территории Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Кустанайской области.

В ведомстве уточнили, что пожар на площади 250 га произошел на территории Михайловского учреждения лесного хозяйства. Пожар был локализован 1 августа и ликвидирован 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 августа в Красноярском крае зарегистрировано 136 лесных пожаров общей площадью 916 тыс. га. В регионе объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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