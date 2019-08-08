Пермь, , 09:04 — REGNUM

Первые памятные знаки, для новорожденных, прибыли в Пермский край. Первыми получателями станут младенцы в Нытве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минсоцразвития региона.

Изготовителем латунных медалей стала компания из Санкт-Петербурга, победившая в конкурсе. В общей сложности должно быть изготовлено 24 800 памятных знаков. До конца октября все они поступят в регион.

На данный момент исполнитель контракта поставил Прикамью 2200 медалей. Они отправлены в Нытвенский, Краснокамский и Пермский районы. 9 августа первыми получателями станут нытвенские младенцы.

Медали «Я родился в Пермском крае» являются часть подарка новорожденным. Памятные знаки изготовлены из латунного сплава. На медали оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребенка.

Стоит отметить, ранее идея медали для новорожденных вызвала разные мнения. Ряд пермяков посчитал, что при замене медали на денежную выплату было бы больше пользы. Оппоненты же считают, что медаль может стать отличной заменой привычной бирочки, которую обычно оставляют на память ребенку.

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