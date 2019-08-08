Москва, , 09:03 — REGNUM

Политические активист Сергей Фомин, объявленный в розыск за участие в массовых беспорядках, сам пришёл в полицию, сообщает «Медиазона».

По данным СМИ, мужчина находился на отдыхе, но узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас», — цитирует издание Фомина. Мужчина не считает себя виновным.

Как сообщало ИА REGNUM, Фомину было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК России («Массовые беспорядки») за участие в незаконной протестной акции в Москве 27 июля. Следственный комитет объявил его в розыск.

По данным СМИ, мужчина покинул место митинга с чужим ребёнком.

Читайте ранее в этом сюжете: Действия Сергея Фомина могут быть квалифицированы по статье 119 УК РФ