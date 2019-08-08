Москва, , 09:02 — REGNUM

На портале правительства Москвы появился новый раздел о столичных музеях. Он посвящен музеям, усадьбам, галереям и выставочным залам, подведомственным столичному Департаменту культуры.

Подробнее: Музеи Москвы воплотят в жизнь около 55 идей москвичей

В разделе «Музеи Москвы» собрана вся информация о мероприятиях, проектах и акциях, эксклюзивные интервью, рассказы об экспонатах музеев и др.

Также в разделе можно найти маршруты для пеших прогулок по Москве и узнать, как посетить музеи бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, музеи Москвы начали меняться по желанию горожан. С начала 2019 года уже реализовано 46 идей москвичей по улучшению качества работы музеев.

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