Владивосток, , 09:15 — REGNUM

Житель Аляски Тайлер Иванофф на морском берегу обнаружил бутылку, в которой находилось послание, датированное 1969 годом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее — ученые

Американец откупорил бутылку, откуда достал лист бумаги с текстом на русском языке. Автор послания передавал горячий привет из 1969 года и просил сообщить об этой находке экипажу плавбазы «Сулак», в то время работавшей в составе североморских экспедиций.

Автор послания пожелал читателям «здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания».

Информацию о находке Тайлер разместил на своей странице в Facebook. Судя по фото на странице, Тайлер с русской фамилией Иванофф является представителем коренных народностей, населяющих Аляску точно так же, как и Чукотку.

Плавбаза «Сулак» была списана в 1992 году.

Читайте также: Итальянский парусник пройдёт через Севморпуть во время кругосветки

Как сообщало ИА REGNUM, итальянское парусное судно намерено пройти северным морским путём и из Европы перейти в Петропавловск-Камчатский, миновав Аляску. Судном командует 77-летний капитан Джованни Аквароне.