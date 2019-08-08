Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 09:00 — REGNUM

Утонувшую во время шторма в Севастополе чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову похоронили на ее родине — в селе Шалушка в Кабардино-Балкарии.

Проститься с ней пришли более 200 человек, в том числе члены женской сборной страны по кикбоксингу, представители Федерации кикбоксинга России, органов власти республики, сообщил президент Федерации кикбоксинга Кабардино-Балкарии Алим Кудаев.

Напомним, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева погибли 4 августа в Севастополе. По факту их гибели проводится расследование. Предварительно установлено, что одна из спортсменок пыталась помочь выбраться на берег второй, которая тонула в море во время шторма.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федерация кикбоксинга России пообещала оказать помощь семьям погибших в Севастополе спортсменок. Поддержать их родных и близких также пообещали в правительстве Кабардино-Балкарии.