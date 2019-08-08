Тамбов, , 08:56 — REGNUM

В качестве базовых школ Российской академии наук в Тамбовской области выбраны образовательные учреждения областного центра — лицеи №6, №14, №29 и гимназия №12. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).

Накануне ректор ТГТУ Михаил Краснянский, региональный координатор проекта по созданию базовых школ РАН, принял участие в совещании в составе рабочей группы по реализации проекта в Тамбовской области.

В ходе выступления Краснянский предложил организовать секцию для учеников базовых школ РАН Тамбовской области в рамках традиционной Молодежной школы Института проблем управления РАН, которая пройдет в начале сентября на базе ТГТУ. С началом учебного года в школах начнется активная работа по реализации проекта, планируется проведение целого ряда мероприятий при участии вузовского научного сообщества, при поддержке областного управления образования и науки.

Напомним, целью проекта «Базовые школы» РАН является подготовка молодых кадров для отечественной науки, создание дополнительных условий для развития у обучающихся исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

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