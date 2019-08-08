Казань, 8 августа 2019, 08:51 — REGNUM
В Арбитражный суд Татарии поступил иск от комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани к Централизованной религиозной организации «Волго-Вятское Объединение Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня». Истец требует с ответчика неосновательное обогащение в размере почти 300 тыс. рублей «за пользование чужими денежными средствами» и проценты. Иск судом оставлен без движения из-за недочётов до 19 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск «о взыскании неосновательного обогащения в сумме 293 434 руб. 22 коп. за период
Между тем в суд не были представлены документы, подтверждающие право на подачу иска, и движение по нему было приостановлено.
Комитет должен до 19 августа предоставить «выписку из ЕГРН с данными о правообладателе земельного участка (или отсутствии такового)»:
«Если право собственности на земельный участок не разграничено, представить доказательства полномочий на распоряжение неразграниченными земельными участками», — резюмировал судья.
Напомним, в Татарии в 2018 году в религиозной сфере произошёл громкий скандал. Он был связан с вынесением штрафа пастору церкви евангельских христиан-баптистов за то, что он организовал обряд массового крещения на берегу реки, который фактически приравняли к митингу.
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