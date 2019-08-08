Казань, , 08:51 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск от комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани к Централизованной религиозной организации «Волго-Вятское Объединение Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня». Истец требует с ответчика неосновательное обогащение в размере почти 300 тыс. рублей «за пользование чужими денежными средствами» и проценты. Иск судом оставлен без движения из-за недочётов до 19 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании неосновательного обогащения в сумме 293 434 руб. 22 коп. за период с 22.05.2017 по 31.03.2019 года, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 20 107 руб. 83 коп. за период с 16.06.2017 по 15.03.2019» подан 22 июля 2019 года.

Между тем в суд не были представлены документы, подтверждающие право на подачу иска, и движение по нему было приостановлено.

Комитет должен до 19 августа предоставить «выписку из ЕГРН с данными о правообладателе земельного участка (или отсутствии такового)»:

"В том случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности муниципального образования г. Казань, представить доказательства полномочий МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» на предъявление иска на взыскание неосновательного обогащения за муниципальный земельный участок».

«Если право собственности на земельный участок не разграничено, представить доказательства полномочий на распоряжение неразграниченными земельными участками», — резюмировал судья.

Напомним, в Татарии в 2018 году в религиозной сфере произошёл громкий скандал. Он был связан с вынесением штрафа пастору церкви евангельских христиан-баптистов за то, что он организовал обряд массового крещения на берегу реки, который фактически приравняли к митингу.

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