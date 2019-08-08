Москва, , 08:51 — REGNUM

В Москве 8 августа ожидается ощутимое потепление, сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором активного атлантического циклона», — сообщили синоптики.

При этом циклон принесёт с собой к вечеру «мощные грозовые облака высотой до 10−12 км», а также ливневые дожди.

В Москве днём будет облачно с прояснениями, после 21:00 начнутся ливни и грозы. Температура воздуха прогреется от 24 до 26 градусов, в Подмосковье от 22 до 27. Ветер до 9 метров в секунду, но при грозе станет порывистым.

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