Москва, , 08:41 — REGNUM

Два птенца чёрного аиста вылупились в Московском зоопарке, сообщает 8 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Появление птенцов краснокнижного чёрного аиста — радостное и важное событие для зоопарка. В отличие от неприхотливых белых аистов, эти птицы известны своей скрытностью и нелюдимостью», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, в дикой природе чёрные аисты вьют гнезда вдали от человека, выбирая укромные лесные заросли. Но в зоопарке удалось подобрать комфортные условия для содержания данного вида.

Паре чёрных аистов Лео и Розе уже по 14 лет, но оставлять потомство они начали только в последние годы. В дикой природе продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 18 лет, но в условиях зоопарка она увеличивается.