Ханты-Мансийск, , 08:33 — REGNUM

В Югре начальнику исправительной колонии №11 УФСИН России по ХМАО внесено прокурорское представление за ряд выявленных в ходе проверки недочётов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

В ходе проверки осмотрены помещения штрафного изолятора, медико-санитарной части, карантина, помещения камерного типа, коммунально-бытовых объектов, общежитий, столовой, комнат длительных свиданий.

Проверка показала, что администрацией ФКУ ИК-11 в целом соблюдаются положения уголовно-исполнительного законодательства.

Вместе с тем руководству учреждения указано на необходимость соблюдения надлежащих условий содержания осужденных, оказания им своевременной медицинской помощи, соблюдения трудового законодательства, правил охраны труда при привлечении осужденных к оплачиваемому труду.