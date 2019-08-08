Варшава, , 08:27 — REGNUM

В Польше арестованы 24 человека, среди которых есть выходцы из Чечни. Им предъявлены обвинения в участии в организованной вооруженной преступной группе, хулиганстве, а также незаконном ношении оружия и обороте наркотиков, пишет РБК.

Поводом для задержания, как сообщало ранее ИА REGNUM, стала попытка устроить драку с футбольными фанатами из-за передела рынка нелегальной торговли. По данным польских СМИ, младшему из задержанных — 19 лет. Двое из обвиняемых являются гражданами Польши, еще двое — чеченцы с польским гражданством. Все остальные — уроженцы Чечни и Армении, которые пребывают в стране нелегально. Только часть из них имеет вид на жительство. Всем им избрана мера пресечения в виде ареста.

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Напомним, около 20 человек были задержаны в начале недели около торгового центра в польском городе Кракове после драки с болельщиками местного футбольного клуба. Конфликт был связан с переделом сферы влияния в торговле на городском рынке. Среди задержанных, как сообщило RMF FM, были выходцы из Чечни. При себе у них имелось оружие и наркотики.